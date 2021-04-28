«Приятно, что руководитель региона уделяет сегодня повышенное внимание развитию горных территорий. Очень важно, чтобы там наконец были созданы элементарные условия: проведен газ, вода, дороги», подчеркнула эксперт, добавив, что создание условий станут импульсом к экономического и социального развития регионов. Минажат Гасанова особенно отметила актуальность поднятых вопросов, например таких, как экологическое состояние городов Дагестана.
Минажат Гасанова: "Руководитель региона уделяет повышенное внимание развитию горных территорий"
- Автор Хадижат
- 28 апреля, 2021. Среда 14:51
Педседатель Комиссии по вопросам экономического развития, исполнения федеральных и республиканских программ и проектов Минажат Гасанова прокомментировала наиболее важные тезисы, поднятые в рамках прямой линии с Сергеем Меликовым.
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