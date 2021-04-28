Сергей Меликов ответил на вопрос о развитии туризма в Дагестане

В рамках первого "прямого эфира" с Сергеем Меликовым поступил видео вопрос от бизнесменов прибывших в Дагестан на отдых из других регионов страны. Вопрос касался развития туризма и села Гамсутль, в отношении которого они просили предпринять усилия для включения в перечень памятников глобального наследия ЮНЕСКО.

Касательно Гамсутля, то временно исполняющий обязанности Главы РД сообщил, что при включении его в ЮНЕСКО появятся трудности выделения финансовых средств и лучше пока это делать из прежних ресурсов, но к нему можно и необходимо относиться подобным образом.

Говоря о туризме Сергей Меликов отметил, что в Республике Дагестан есть практические все виды туризма, высокий уровень гостеприимства но нет современной, подготовленной туристической индустрии.

В продолжение темы один из управляющих туркомпании попросил Сергея Меликова направить внимание на дороги к туристическим объектам, а так же на безопасность и наличие смотровых площадок.