«Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов сегодня особое внимание уделил многодетным семьям. Также, в рамках прямого эфира, были озвучены проблемы жилищного хозяйства. Важно, что руководитель региона обозначил их решение как приоритетное для развития Дагестана», - подчеркнула доктор наук.
Также Узлипат Гасанова добавила, что поручение Главы Дагестана подготовить предложения по выделению участков для многодетных семей будет способствовать улучшению демографической ситуации в республике.
«На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане и приятно, что Глава сделал особый акцент на этом», - заключила эксперт.