Узлипат Гасанова: "На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане"

Доктор филологических наук, профессор кафедры дагестанских языков ДГУ Узлипат Гасанова прокомментировала наиболее важные на ее взгляд вопросы, озвученные в рамках прямого эфира с участием Сергея Меликова.

«Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов сегодня особое внимание уделил многодетным семьям. Также, в рамках прямого эфира, были озвучены проблемы жилищного хозяйства. Важно, что руководитель региона обозначил их решение как приоритетное для развития Дагестана», - подчеркнула доктор наук.

Также Узлипат Гасанова добавила, что поручение Главы Дагестана подготовить предложения по выделению участков для многодетных семей будет способствовать улучшению демографической ситуации в республике.

«На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане и приятно, что Глава сделал особый акцент на этом», - заключила эксперт.