ЗАМАНА - Узлипат Гасанова: "На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане"

Узлипат Гасанова: "На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане"

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28 апреля, 2021. Среда 14:13
Узлипат Гасанова: &quot;На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане&quot;

Доктор филологических наук, профессор кафедры дагестанских языков ДГУ Узлипат Гасанова прокомментировала наиболее важные на ее взгляд вопросы, озвученные в рамках прямого эфира с участием Сергея Меликова.

Узлипат Гасанова: "На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане"
Общество

«Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов сегодня особое внимание уделил многодетным семьям. Также, в рамках прямого эфира, были озвучены проблемы жилищного хозяйства. Важно, что руководитель региона обозначил их решение как приоритетное для развития Дагестана», - подчеркнула доктор наук. 

Также Узлипат Гасанова добавила, что поручение Главы Дагестана подготовить предложения  по выделению участков для многодетных семей будет способствовать улучшению демографической ситуации в республике. 

«На мой взгляд, демографические вопросы являются ключевыми в Дагестане и  приятно, что Глава сделал особый акцент на этом», - заключила эксперт.

 

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