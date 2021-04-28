ЗАМАНА - К Меликову обратились с проблемой отсутствия электричества

К Меликову обратились с проблемой отсутствия электричества

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28 апреля, 2021. Среда 14:07
К Меликову обратились с проблемой отсутствия электричества

О том, как скоро решится проблема с электричеством, к врио Главы Дагестана Сергею Меликову обратился житель поселка Хушет.

К Меликову обратились с проблемой отсутствия электричества
Общество

В частности сам обратившийся выразил негодование тем, что столбы электропередач в поселке закупаются на собственные средства, и делается это все уже на протяжении 10 лет.

В связи с этим Меликов по данной теме отчитал главу города Махачкалы Салмана Дадаева. «А как мы докатились, что люди за свои деньги покупают трансформаторные столбы? Тут дело в том, что людей никто не слышит», - подчеркнул врио Главы региона.

В завершение своей речи Сергей Меликов поручил решить данную проблему до конца мая текущего года.

 

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