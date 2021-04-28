ЗАМАНА - Альберт Эседов: "Люди ожидают решения тех вопросов, что подняты в рамках прямого эфира"

Альберт Эседов: "Люди ожидают решения тех вопросов, что подняты в рамках прямого эфира"

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28 апреля, 2021. Среда 13:49
Альберт Эседов: &quot;Люди ожидают решения тех вопросов, что подняты в рамках прямого эфира&quot;

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в настоящий момент общается с населением, в рамках прямого эфира. Альберт Эседов прокомментировал ожидания дагестанцев в рамках данного мероприятия.

Альберт Эседов: "Люди ожидают решения тех вопросов, что подняты в рамках прямого эфира"
Общество

"Естественно, чем больше руководитель региона общается с людьми, тем легче ему будет получить достоверную информацию, выяснить реальное положение дел в республике, без цензуры чиновников, работающих в той или иной отрасли", - отметил Эседов.
Также он добавил, что Сергей Меликов участием в данной прямой линии еще раз демонстрирует свою заинтересованность в решении проблем населения. 

"Люди ожидают решения тех вопросов, что подняты в рамках прямого эфира. Проблем в регионе сегодня, увы, слишком много", - подчеркнул эксперт.

 

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