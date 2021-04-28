Альберт Эседов: "Люди ожидают решения тех вопросов, что подняты в рамках прямого эфира"

"Естественно, чем больше руководитель региона общается с людьми, тем легче ему будет получить достоверную информацию, выяснить реальное положение дел в республике, без цензуры чиновников, работающих в той или иной отрасли", - отметил Эседов.

Также он добавил, что Сергей Меликов участием в данной прямой линии еще раз демонстрирует свою заинтересованность в решении проблем населения.

"Люди ожидают решения тех вопросов, что подняты в рамках прямого эфира. Проблем в регионе сегодня, увы, слишком много", - подчеркнул эксперт.