ЗАМАНА - Десятки школ в Дагестане находятся в аварийном состоянии

Десятки школ в Дагестане находятся в аварийном состоянии

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28 апреля, 2021. Среда 13:14
Десятки школ в Дагестане находятся в аварийном состоянии

Данную информацию врио Главы Дагестана Сергей Меликов озвучил в ходе прямого эфира, где в эти минуты отвечает на вопросы дагестанцев.

Десятки школ в Дагестане находятся в аварийном состоянии
Общество

Меликов добавил, что эта цифра может быть больше в полтора раза.

 

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