Меликов добавил, что эта цифра может быть больше в полтора раза.
Десятки школ в Дагестане находятся в аварийном состоянии
- Автор Арслан
- 28 апреля, 2021. Среда 13:14
Данную информацию врио Главы Дагестана Сергей Меликов озвучил в ходе прямого эфира, где в эти минуты отвечает на вопросы дагестанцев.
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