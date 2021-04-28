ЗАМАНА - Меликов рассказал о нехватке мест в детсадах

Меликов рассказал о нехватке мест в детсадах

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28 апреля, 2021. Среда 12:18
Меликов рассказал о нехватке мест в детсадах

Первый вопрос в рамках прямого эфира врио Главы Дагестана Серегую Меликову поступил из поселка Семендер.

Меликов рассказал о нехватке мест в детсадах
Общество

В частности жительница Махачкалы поинтересовалась, почему в электронной очереди ребенок стоит с рождения, а места спустя 4 года так и не нашлось.

Меликов, отвечая на вопрос, сообщил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 61 детский сад. При этом, по его словам, немало детских садов требуют капитального ремонта.

Отмечено, что всего очередь в детсады в республике составляет 30 тыс. детей.

Решить проблему заявительницы из Семендера поручено непосредственно мэру Махачкалы Салману Дадаеву.

 

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