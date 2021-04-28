В частности жительница Махачкалы поинтересовалась, почему в электронной очереди ребенок стоит с рождения, а места спустя 4 года так и не нашлось.
Меликов, отвечая на вопрос, сообщил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 61 детский сад. При этом, по его словам, немало детских садов требуют капитального ремонта.
Отмечено, что всего очередь в детсады в республике составляет 30 тыс. детей.
Решить проблему заявительницы из Семендера поручено непосредственно мэру Махачкалы Салману Дадаеву.