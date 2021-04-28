ЗАМАНА - Сулейман Керимов раздаст дагестанским семьям деньги

Сулейман Керимов раздаст дагестанским семьям деньги

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28 апреля, 2021. Среда 10:25
Сулейман Керимов раздаст дагестанским семьям деньги

Материальную помощь от Сулеймана Керимова, как сообщает госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров, получат несколько десятков тысяч семей.

Сулейман Керимов раздаст дагестанским семьям деньги
Общество

На своей странице в сети Инстаграм бывший глава Дербента сообщает, что по 20 тысяч рублей в честь Рамадана получат семьи из Докузпаринского района, родного для супруги Сулеймана Сулейман-Стальского района, любимого для него города Дербента, села Салта, а также семьи из Дербентского района.

 

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