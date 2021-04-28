Сулейман Керимов раздаст дагестанским семьям деньги

На своей странице в сети Инстаграм бывший глава Дербента сообщает, что по 20 тысяч рублей в честь Рамадана получат семьи из Докузпаринского района, родного для супруги Сулеймана Сулейман-Стальского района, любимого для него города Дербента, села Салта, а также семьи из Дербентского района.