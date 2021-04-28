На своей странице в сети Инстаграм бывший глава Дербента сообщает, что по 20 тысяч рублей в честь Рамадана получат семьи из Докузпаринского района, родного для супруги Сулеймана Сулейман-Стальского района, любимого для него города Дербента, села Салта, а также семьи из Дербентского района.
Сулейман Керимов раздаст дагестанским семьям деньги
- Автор Арслан
- 28 апреля, 2021. Среда 10:25
Материальную помощь от Сулеймана Керимова, как сообщает госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров, получат несколько десятков тысяч семей.