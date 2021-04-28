Цифровая выставка: 60-летию пилотируемой космонавтики посвящается

Полет Юрия Гагарина стал воистину историческим событием в мире, новой вехой в развитии космонавтики и науки. С того времени прошло шестьдесят лет, но детали этого полета продолжают тревожить воображение.

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