Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства

Волеизъявление продлится до 30 мая на площадке za.gorodsreda.ru и на интернет-ресурсе «Госуслуги». Например, жители государства смогут сделать свой выбор и проголосовать за парки, скверы, набережные и улицы, на обустройство которых будут направлены бюджетные средства.