Волеизъявление продлится до 30 мая на площадке za.gorodsreda.ru и на интернет-ресурсе «Госуслуги». Например, жители государства смогут сделать свой выбор и проголосовать за парки, скверы, набережные и улицы, на обустройство которых будут направлены бюджетные средства.
Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства
- Автор Хадижат
- 27 апреля, 2021. Вторник 15:10
Стартовало online-голосование по отбору объектов обустройства в рамках общегосударственного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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