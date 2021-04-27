ЗАМАНА - Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства

Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства

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27 апреля, 2021. Вторник 15:10
Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства

Стартовало online-голосование по отбору объектов обустройства в рамках общегосударственного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства
Общество

Волеизъявление продлится до 30 мая на площадке za.gorodsreda.ru и на интернет-ресурсе «Госуслуги». Например, жители государства смогут сделать свой выбор и проголосовать за парки, скверы, набережные и улицы, на обустройство которых будут направлены бюджетные средства.

 

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