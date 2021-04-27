На встречу с главой района пришли активисты, депутаты и старейшины села. В ходе диалога велось обсуждение тем развития экономики и социального сектора, обустройства, санитарного состояния, состояния дисциплины и порядка населенном пункте.
Глава района Мавсум Рагимов встретился с активом села Мичурино
- Автор Хадижат
- 27 апреля, 2021. Вторник 15:01
24 апреля руководитель Дербентского района Мавсум Рагимов, выехал в поселок Мичурино.
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