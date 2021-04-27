ЗАМАНА - В Сербии над одной из братских могил пророс Кавказский орех

В Сербии над одной из братских могил пророс Кавказский орех

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27 апреля, 2021. Вторник 14:57
В Сербии над одной из братских могил пророс Кавказский орех

На месте мемориального комплекса в Сербии обнаружили редкое для данной местности дерево, сообщает сетевое издание "Мирмол".

Жители населенного пункта Бели-Поток считают, что на данном месте могли прорости орехи, которые дагестанские солдаты носили при себе в память о Родине. Подробнее по ссылке 

В Сербии над одной из братских могил пророс Кавказский орех
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