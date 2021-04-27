ЗАМАНА - Решена проблема с детсадом-долгостроем в Левашинском районе

Решена проблема с детсадом-долгостроем в Левашинском районе

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27 апреля, 2021. Вторник 13:20
Решена проблема с детсадом-долгостроем в Левашинском районе

Глава Правительства Абдулпатах Амирханов посетил строительство у ясли-сада на 200 мест в Левашинском районе.

Решена проблема с детсадом-долгостроем в Левашинском районе
Общество

Строительство объекта было начато в конце прошлого года, хотя по плану к этому времени сад должен был быть уже сдан. Проблема заключалась в земельном вопросе. Изначально, строительство и ясли-сада планировалось в селе Уллуая, но возникший земельный спор стал причиной переноса строительства в село Тагиркент. Его комфортное размещение позволит принимать малышей из 5 местных небольших сел, находящихся неподалеку..

Глава правительства снова указал на необходимость неизменного контроля за возводимыми в республике социально ориентированными объектами, качеством работ, освоением средств и их своевременным вводом в эксплуатацию.

 

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