Решена проблема с детсадом-долгостроем в Левашинском районе

Строительство объекта было начато в конце прошлого года, хотя по плану к этому времени сад должен был быть уже сдан. Проблема заключалась в земельном вопросе. Изначально, строительство и ясли-сада планировалось в селе Уллуая, но возникший земельный спор стал причиной переноса строительства в село Тагиркент. Его комфортное размещение позволит принимать малышей из 5 местных небольших сел, находящихся неподалеку..

Глава правительства снова указал на необходимость неизменного контроля за возводимыми в республике социально ориентированными объектами, качеством работ, освоением средств и их своевременным вводом в эксплуатацию.