Свои вопросы также можно оставить в директе инстаграм-аккаунта Администрации Главы и Правительства Дагестана @agiprd.
Заявки также принимаются через портал voprosмelikovu.ru.
Начало прямого эфира в 12:00 часов.
Вопрос врио Главы Дагестана Сергею Меликову можно будет задать завтра, 28 апреля, в рамках прямого эфира.
Свои вопросы также можно оставить в директе инстаграм-аккаунта Администрации Главы и Правительства Дагестана @agiprd.
Заявки также принимаются через портал voprosмelikovu.ru.
Начало прямого эфира в 12:00 часов.
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