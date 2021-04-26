Как в Махачкале отреставрировали памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

26 апреля 1986 года. На Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв, ставший крупнейшей аварией за всю историю атомной энергетики.

В 2002 году, по инициативе региональной общественной организации инвалидов Чернобыля, в Махачкале был установлен памятник дагестанцам, проявившим мужество и героизм, работая на месте катастрофы и ликвидируя ее последствия. Подробнее в материале "АиФ Дагестан" по ссылке