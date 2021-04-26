ЗАМАНА - Как в Махачкале отреставрировали памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Как в Махачкале отреставрировали памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

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26 апреля, 2021. Понедельник 20:45
Как в Махачкале отреставрировали памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

 26 апреля 1986 года. На Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв, ставший крупнейшей аварией за всю историю атомной энергетики.

Как в Махачкале отреставрировали памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Общество

В 2002 году, по инициативе региональной общественной организации инвалидов Чернобыля, в Махачкале был установлен памятник дагестанцам, проявившим мужество и героизм, работая на месте катастрофы и ликвидируя ее последствия. Подробнее в материале "АиФ Дагестан" по ссылке

 

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