В 2002 году, по инициативе региональной общественной организации инвалидов Чернобыля, в Махачкале был установлен памятник дагестанцам, проявившим мужество и героизм, работая на месте катастрофы и ликвидируя ее последствия. Подробнее в материале "АиФ Дагестан" по ссылке
Как в Махачкале отреставрировали памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС
- Автор Хадижат
- 26 апреля, 2021. Понедельник 20:45
26 апреля 1986 года. На Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв, ставший крупнейшей аварией за всю историю атомной энергетики.
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