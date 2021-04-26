Конкурс проходил в пяти номинациях, всего поступило больше 150 работ от учащихся районных школ Дагестана.
Победителями и призерами регионального конкурса, цель которого воспитание патриотизма и любви к родине стали восемнадцать учащихся из Буйнакского, Хасавюртовского, Дербентского, Гунибского и других районов.
Подведены итоги конкурса «Родное село»
- Автор Хадижат
- 26 апреля, 2021. Понедельник 16:38
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана прошло награждение победителей и призеров Республиканского конкурса творческих работ «Родное село».
Организаторами конкурса совместно с ведомством выступила редакция газеты «Орленок Дагестан».
Конкурс проходил в пяти номинациях, всего поступило больше 150 работ от учащихся районных школ Дагестана.
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