Подведены итоги конкурса «Родное село»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана прошло награждение победителей и призеров Республиканского конкурса творческих работ «Родное село». Организаторами конкурса совместно с ведомством выступила редакция газеты «Орленок Дагестан».

Конкурс проходил в пяти номинациях, всего поступило больше 150 работ от учащихся районных школ Дагестана.

Победителями и призерами регионального конкурса, цель которого воспитание патриотизма и любви к родине стали восемнадцать учащихся из Буйнакского, Хасавюртовского, Дербентского, Гунибского и других районов.