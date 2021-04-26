ЗАМАНА - Подведены итоги конкурса «Родное село»

Подведены итоги конкурса «Родное село»

Автор
26 апреля, 2021. Понедельник 16:38
Подведены итоги конкурса «Родное село»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана прошло награждение победителей и призеров Республиканского конкурса творческих работ «Родное село».
Организаторами конкурса совместно с ведомством выступила редакция газеты «Орленок Дагестан».

Подведены итоги конкурса «Родное село»
Общество

Конкурс проходил в пяти номинациях, всего поступило больше 150 работ от учащихся районных школ Дагестана.
Победителями и призерами регионального конкурса, цель которого воспитание патриотизма и любви к родине стали восемнадцать учащихся из Буйнакского, Хасавюртовского, Дербентского, Гунибского и других районов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top