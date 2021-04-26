Заблокированой оказалась информация и видео россских СМИ, под предлогом несоответствия публикаций заявленной возрастной категории. В Роскомнадзоре убеждены, что видеохостинг не допускает к размещению видео, доносящие до аудитории "отличающуюся от принятой на Западе позицию".
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре
- Автор Хадижат
- 26 апреля, 2021. Понедельник 16:22
Как сообщает "Интерфакс", Роскомнадзор зафиксировал факт цензуры со стороны администрации видеохостинга Ютуб.
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