ЗАМАНА - Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Автор
26 апреля, 2021. Понедельник 16:22
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Как сообщает "Интерфакс", Роскомнадзор зафиксировал факт цензуры со стороны администрации видеохостинга Ютуб.

Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре
Общество

Заблокированой оказалась информация и видео россских СМИ, под предлогом несоответствия публикаций заявленной возрастной категории. В Роскомнадзоре убеждены, что видеохостинг не допускает к размещению видео, доносящие до аудитории "отличающуюся от принятой на Западе позицию".

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top