Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре

Заблокированой оказалась информация и видео россских СМИ, под предлогом несоответствия публикаций заявленной возрастной категории. В Роскомнадзоре убеждены, что видеохостинг не допускает к размещению видео, доносящие до аудитории "отличающуюся от принятой на Западе позицию".