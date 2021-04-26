ЗАМАНА - Новый компьютерный томограф появился в Магарамкентской центральной районной больнице

Новый компьютерный томограф появился в Магарамкентской центральной районной больнице

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26 апреля, 2021. Понедельник 16:42
Новый компьютерный томограф появился в Магарамкентской центральной районной больнице

Новый 32-срезовый компьютерный томограф заработал в Магарамкентской РБ. На приобретение современного оборудования были выделены средства из республиканского бюджета.

Новый компьютерный томограф появился в Магарамкентской центральной районной больнице
Общество

В праздничном открытии кабинета КТ участвовали заместитель руководителя Минздрава Дагестана Салман Ахмедов и глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов. Согласно мнению Салмана Ахмедова установка этого современного томографа принципиальное и важное событие для отрасли здравоохранения региона. Уточним, что специальное обучение для работы на данном оборудовании прошел специалист больницы.

 

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