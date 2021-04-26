Войдя в тройку наилучших учащихся по направлению журналистика в СКФО, сообщает сетевое издание "Мирмол", София обеспечила себе участие в заключительном этапе олимпиады. Уточним, что финал пройдет в сентябре, на базе Томского государственного университета.
Студентка ДГУ вышла в финал Всероссийской студенческой олимпиады
- Автор Хадижат
- 26 апреля, 2021. Понедельник 16:21
София Алирзаева студентка третьего курса отделения журналистики Дагестанского государственного университета.
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