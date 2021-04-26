ЗАМАНА - В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн

В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн

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26 апреля, 2021. Понедельник 15:20
В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн

В Магарамкентском районе ведется строительство еще одного инвестиционного проекта плодохранилища мощностью 1450 тонн единовременного хранения.

В Магарамкентском районе Дагестана ведется строительство плодохранилища на 1,5 тысячи тонн
Общество

Строимость реализации проекта составляет свыше 50 миллионов рублей. Его реализация производится с внедрением государственной поддержки. Подробнее читайте по ссылке

 

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