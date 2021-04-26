ЗАМАНА - Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра вышел на субботник

Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра вышел на субботник

Автор
26 апреля, 2021. Понедельник 15:17
Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра вышел на субботник Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра вышел на субботник Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра вышел на субботник

Всероссийский субботник по теме городской среды и экологичного поведения коллектив Даргинского музыкально-драматического театра им. Омарла Батырая встретил как всегда активно, дружно выйдя на весеннюю уборку своей территории одним из первых в Избербаше.

Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра вышел на субботник
Общество

«Добрая традиция нашего большого и дружного коллектива регулярно посещать субботники, проводимые в городе, не нарушается из года в год! С позитивным, хорошим настроением, в бодром расположении духа наводить порядок в своем «втором» доме особенно приятно, к тому же, отходя, таким образом, хоть ненадолго от творческой жизни и репетиций, все мы сегодня ощущаем приобщение к общему делу – такому важному событию, как всероссийская экологическая акция», – прокомментировал директор театра Магомед Абдулкадиров.

Персонал театра, вооружившись вениками, лопатами, ведрами с известкой и кистями для побелки, был распределен по участкам своей немалой внутренней и внешней территории, где работы хватало каждому. Участники субботника подметали тротуарные дорожки, пропалывали сорняки, окапывали кустарники и деревья, предварительно побелив их стволы. После активной, продуктивной физической работы притеатральная территория сияла чистотой. Сложив инструментарий, творческий состав коллектива вернулся к своей повседневной работе и репетициям.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top