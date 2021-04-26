Коллектив Даргинского музыкально-драматического театра вышел на субботник

Всероссийский субботник по теме городской среды и экологичного поведения коллектив Даргинского музыкально-драматического театра им. Омарла Батырая встретил как всегда активно, дружно выйдя на весеннюю уборку своей территории одним из первых в Избербаше.

«Добрая традиция нашего большого и дружного коллектива регулярно посещать субботники, проводимые в городе, не нарушается из года в год! С позитивным, хорошим настроением, в бодром расположении духа наводить порядок в своем «втором» доме особенно приятно, к тому же, отходя, таким образом, хоть ненадолго от творческой жизни и репетиций, все мы сегодня ощущаем приобщение к общему делу – такому важному событию, как всероссийская экологическая акция», – прокомментировал директор театра Магомед Абдулкадиров.

Персонал театра, вооружившись вениками, лопатами, ведрами с известкой и кистями для побелки, был распределен по участкам своей немалой внутренней и внешней территории, где работы хватало каждому. Участники субботника подметали тротуарные дорожки, пропалывали сорняки, окапывали кустарники и деревья, предварительно побелив их стволы. После активной, продуктивной физической работы притеатральная территория сияла чистотой. Сложив инструментарий, творческий состав коллектива вернулся к своей повседневной работе и репетициям.