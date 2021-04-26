На сегодняшний день на инвестиционной площадке уже залит фундамент, идет подготовка монтажу металлоконструкций колонн.
Объект планируется сдать в третьем квартале текущего года.
Реализацией проекта, общая сумма которого составляет свыше 50 млн рублей, занимается инвестор в Магарамкентском районе.
На сегодняшний день на инвестиционной площадке уже залит фундамент, идет подготовка монтажу металлоконструкций колонн.
Объект планируется сдать в третьем квартале текущего года.
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