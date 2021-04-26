ЗАМАНА - В Шамильском районе построят новый мост

В Шамильском районе построят новый мост

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26 апреля, 2021. Понедельник 10:39
В Шамильском районе построят новый мост

Новый мост в Шамильском районе Дагестана будет построен, напомним, в связи обрушением старого в результате наезда на него грузовика. Тогда из-за данной ситуации было приостановлено дорожное сообщение для жителей трех сел. Кроме того, в результате обрушения пострадал один человек.

В Шамильском районе построят новый мост
Общество

Теперь же о реализации нового моста стало известно по итогам совещания, где о том, что вопрос строительства прорабатывается, сообщило министерство строительства Дагестана.

 

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