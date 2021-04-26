В Шамильском районе построят новый мост

Новый мост в Шамильском районе Дагестана будет построен, напомним, в связи обрушением старого в результате наезда на него грузовика. Тогда из-за данной ситуации было приостановлено дорожное сообщение для жителей трех сел. Кроме того, в результате обрушения пострадал один человек.