Теперь же о реализации нового моста стало известно по итогам совещания, где о том, что вопрос строительства прорабатывается, сообщило министерство строительства Дагестана.
В Шамильском районе построят новый мост
- Автор Арслан
- 26 апреля, 2021. Понедельник 10:39
Новый мост в Шамильском районе Дагестана будет построен, напомним, в связи обрушением старого в результате наезда на него грузовика. Тогда из-за данной ситуации было приостановлено дорожное сообщение для жителей трех сел. Кроме того, в результате обрушения пострадал один человек.