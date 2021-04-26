По версии следствия, был издан приказ о назначении на должность зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения. Все это, как сообщают следователи, делалось также в целях снижения стоимости обучения молодого человека.
Ректор дагестанского медицинского вуза стал фигурантом уголовного дела
- Автор Арслан
- 26 апреля, 2021. Понедельник 09:44
Уголовное дело в отношении главы Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева завели в связи с тем, что тот фиктивно трудоустроил своего племянника на работу в поликлинику вуза.
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