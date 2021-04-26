Ректор дагестанского медицинского вуза стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело в отношении главы Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева завели в связи с тем, что тот фиктивно трудоустроил своего племянника на работу в поликлинику вуза.