Были убраны общественные пространства, благоустроенные территории. В субботнике приняли участнике сотрудники администрации района, школьники, работники учреждений и районных организаций. Как сообщает пресс-служба, в процессе субботника были приведены в порядок и очищены от мусора улицы, дворы и монументы героям Великой Отечественной войны.
В Акушинском районе прошел экологический субботник
- Автор Хадижат
- 26 апреля, 2021. Понедельник 00:27
В рамках Всероссийского субботника во всех селах Акушинского района прошел масштабный субботник.
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