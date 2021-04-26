В Акушинском районе прошел экологический субботник

Были убраны общественные пространства, благоустроенные территории. В субботнике приняли участнике сотрудники администрации района, школьники, работники учреждений и районных организаций. Как сообщает пресс-служба, в процессе субботника были приведены в порядок и очищены от мусора улицы, дворы и монументы героям Великой Отечественной войны.