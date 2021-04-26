Кайтагский район присоединился к масштабному субботнику

В субботу, 24 апреля, Кайтагский район присоединился ко Всероссийскому субботнику. На уборку территории вышли сотрудники районной и сельских администраций, учреждений и организаций, a также ученики и преподаватели школ района.

Уборка проходила как на общественных местах муниципалитета, обустроенных в прошлом году в поселках Маджалис, Чумли, Баршамай, Джибахни в рамках осуществления проекта «Формирование комфортной городской среды», так и на остальных территориях, которые прилегают к рабочим и учебным компаниям, вокруг обелисков и памятников участникам Великой Отечественной войны, вдоль дорог республиканского и местного значения и в жилых кварталах района.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов подчеркнул, что от чистоты окружающей природы зависит здоровье человека. По его словам, загрязнение скверов, парков и остальных мест публичного скопления отрицательно сказывается не только на экологии, но и на здоровье граждан.