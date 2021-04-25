Студентка из Дагестана вышла в финал международного конкурса «Мой первый бизнес»

Автор Хадижат

Подошли к концу дистанционные этапы 1/4 финала интернационального конкурса «Мой первый бизнес», уточним, что это первый из проектов президентской площадки «Россия страна возможностей».