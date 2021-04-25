По результатам этапа в финал конкурса вышли двадцать школьных и семнадцать студенческих проектных команд. Финалисткой стала и студентка из Республики Дагестан Хадиджа Гаджиева.
Впереди участников ожидает финал конкурса. На заключительном этапе ребята примут участие в питчинге собственных идей и ответят на вопросы профессионалов по своим проектам.
Студентка из Дагестана вышла в финал международного конкурса «Мой первый бизнес»
- Автор Хадижат
- 25 апреля, 2021. Воскресенье 17:56
Подошли к концу дистанционные этапы 1/4 финала интернационального конкурса «Мой первый бизнес», уточним, что это первый из проектов президентской площадки «Россия страна возможностей».
По результатам этапа в финал конкурса вышли двадцать школьных и семнадцать студенческих проектных команд. Финалисткой стала и студентка из Республики Дагестан Хадиджа Гаджиева.
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