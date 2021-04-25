Студентка ДГПУ стала победителем всероссийского конкурса «Учитель Будущего. Студенты»

«Для меня это бы первый всероссийский конкурс конкретно в очном формате, потому мне это показалось крайне волнительным. Конкурс посодействовал мне включиться в интенсивную работу, генерировать мысли и вести взаимодействие со значительным числом людей»,- делится победительница.