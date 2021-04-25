ЗАМАНА - Студентка ДГПУ стала победителем всероссийского конкурса «Учитель Будущего. Студенты»

Студентка ДГПУ стала победителем всероссийского конкурса «Учитель Будущего. Студенты»

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25 апреля, 2021. Воскресенье 17:48
Студентка ДГПУ стала победителем всероссийского конкурса «Учитель Будущего. Студенты»

Студентка ДГПУ Етара Мирзаханова одержала победу на всероссийском конкурсе «Учитель Будущего. Студенты» от президентской площадки «Россия государство возможностей».

Студентка ДГПУ стала победителем всероссийского конкурса «Учитель Будущего. Студенты»
Общество

«Для меня это бы первый всероссийский конкурс конкретно в очном формате, потому мне это показалось крайне волнительным. Конкурс посодействовал мне включиться в интенсивную работу, генерировать мысли и вести взаимодействие со значительным числом людей»,- делится победительница.

 

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