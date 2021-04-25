«Для меня это бы первый всероссийский конкурс конкретно в очном формате, потому мне это показалось крайне волнительным. Конкурс посодействовал мне включиться в интенсивную работу, генерировать мысли и вести взаимодействие со значительным числом людей»,- делится победительница.
Студентка ДГПУ стала победителем всероссийского конкурса «Учитель Будущего. Студенты»
- Автор Хадижат
- 25 апреля, 2021. Воскресенье 17:48
Студентка ДГПУ Етара Мирзаханова одержала победу на всероссийском конкурсе «Учитель Будущего. Студенты» от президентской площадки «Россия государство возможностей».
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