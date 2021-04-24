Сергокалинцы провели уборку на территории Центрального парка, подмели, срубили и вывезли сухие ветки, скосили траву. Призывники района, перед отправкой на службу, посадили свежие саженцы в парке Дружбы.
В Сергокалинском районе провели субботник
- Автор Хадижат
- 24 апреля, 2021. Суббота 17:03
Сергокалинский район присоединился к общереспубликанскому субботнику, проведение которого проходит в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".
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