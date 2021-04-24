Сотрудники редакций привели в порядок и очистили территорию, которая прилегает к зданию Республиканского газетно-журнального комплекса. Комментируя участие в общереспубликанском субботнике, министр информации и печати Умаросман Гаджиев подчеркнул, что задача субботника не только привести в порядок территорию. "Это возможность республиканским изданиям объединиться, заняться общим делом, совместным трудом, ну и конечно, в процессе работы есть прекрасная возможность пообщаться", подчеркнул руководитель ведомства.
Минпечати Дагестана и СМИ поддержали общереспубликанский субботник
- Автор Хадижат
- 24 апреля, 2021. Суббота 16:32
Дагестанские журналисты и сотрудники Министерства информации и печати Республики Дагестан поддержали общереспубликанский субботник.
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