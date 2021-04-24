Минпечати Дагестана и СМИ поддержали общереспубликанский субботник

Сотрудники редакций привели в порядок и очистили территорию, которая прилегает к зданию Республиканского газетно-журнального комплекса. Комментируя участие в общереспубликанском субботнике, министр информации и печати Умаросман Гаджиев подчеркнул, что задача субботника не только привести в порядок территорию. "Это возможность республиканским изданиям объединиться, заняться общим делом, совместным трудом, ну и конечно, в процессе работы есть прекрасная возможность пообщаться", подчеркнул руководитель ведомства.