Главной их целью является продвижение искусственного интеллекта и вовлечение ИТ-специалистов в работу по развитию данной технологии в стране. Выделение денежных средств на их проведение составит около 850 миллионов рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники,» сообщил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко. Стоит отметить, в Республике Дагестан общероссийский хакатон «IТ-КОТ» был проведён в апреле текущего года.
Свыше 100 соревнований по искусственному интеллекту состоятся в России
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 16:14
Хакатоны на территории всего государства пройдут в течение трёх лет и соберут свыше 20 тысяч талантливых разработчиков.
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