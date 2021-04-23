Свыше 100 соревнований по искусственному интеллекту состоятся в России

Хакатоны на территории всего государства пройдут в течение трёх лет и соберут свыше 20 тысяч талантливых разработчиков.

Главной их целью является продвижение искусственного интеллекта и вовлечение ИТ-специалистов в работу по развитию данной технологии в стране. Выделение денежных средств на их проведение составит около 850 миллионов рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники,» сообщил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко. Стоит отметить, в Республике Дагестан общероссийский хакатон «IТ-КОТ» был проведён в апреле текущего года.