ЗАМАНА - Свыше 100 соревнований по искусственному интеллекту состоятся в России

Свыше 100 соревнований по искусственному интеллекту состоятся в России

Автор
23 апреля, 2021. Пятница 16:14
Свыше 100 соревнований по искусственному интеллекту состоятся в России

Хакатоны на территории всего государства пройдут в течение трёх лет и соберут свыше 20 тысяч талантливых разработчиков.

Свыше 100 соревнований по искусственному интеллекту состоятся в России
Общество

Главной их целью является продвижение искусственного интеллекта и вовлечение ИТ-специалистов в работу по развитию данной технологии в стране. Выделение денежных средств на их проведение составит около 850 миллионов рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники,» сообщил заместитель премьер-министра России Дмитрий Чернышенко. Стоит отметить, в Республике Дагестан общероссийский хакатон «IТ-КОТ» был проведён в апреле текущего года.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top