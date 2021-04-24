Согласно установленным сведениям, в несоблюдение правил законодательства при наличии итоговых отметок «отлично» выпускнице не выдали аттестат с отличием, а сама она не была представлена к награждению медалью «За особые достижения в учении», сообщается на интернет-ресурсе прокуратуры Республики Дагестан. По итогам его рассмотрения данного вопроса, виновные лица привлечены к ответственности а бывшая школьница получила заслуженную медаль.
Выпускнице школы в Дагестане выдали медаль после вмешательства прокуратуры
- Автор Хадижат
- 24 апреля, 2021. Суббота 00:34
Прокуратура Дагестана вмешалась и восстановила права выпускницы Балхарской средней общеобразовательной школы в получении аттестата с отличием и соответствующей медали.
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