Выпускнице школы в Дагестане выдали медаль после вмешательства прокуратуры

Согласно установленным сведениям, в несоблюдение правил законодательства при наличии итоговых отметок «отлично» выпускнице не выдали аттестат с отличием, а сама она не была представлена к награждению медалью «За особые достижения в учении», сообщается на интернет-ресурсе прокуратуры Республики Дагестан. По итогам его рассмотрения данного вопроса, виновные лица привлечены к ответственности а бывшая школьница получила заслуженную медаль.