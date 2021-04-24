Генпрокуратура выявила контрафактные «Ессентуки» и «Боржоми»

Генеральная прокуратура Рф вскрыла многочисленные нарушения в сфере производства бутилированной воды, в том числе, выявлено контрафактное создание «Ессентуков» и «Боржоми».

Эти сведения привел генеральный прокурор России Игорь Краснов. В рамках выступления с отчетом в Совете Федерации, Краснов сообщил, что производителями не обеспечиваются санитарные требования при розливе воды, не контролируются её качество и безопасность, сообщает ТАСС.