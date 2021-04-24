ЗАМАНА - Генпрокуратура выявила контрафактные «Ессентуки» и «Боржоми»

Генпрокуратура выявила контрафактные «Ессентуки» и «Боржоми»

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24 апреля, 2021. Суббота 00:17
Генпрокуратура выявила контрафактные «Ессентуки» и «Боржоми»

Генеральная прокуратура Рф вскрыла многочисленные нарушения в сфере производства бутилированной воды, в том числе, выявлено контрафактное создание «Ессентуков» и «Боржоми».

Генпрокуратура выявила контрафактные «Ессентуки» и «Боржоми»
Общество

Эти сведения привел генеральный прокурор России Игорь Краснов. В рамках выступления с отчетом в Совете Федерации, Краснов сообщил, что производителями не обеспечиваются санитарные требования при розливе воды, не контролируются её качество и безопасность, сообщает ТАСС.

 

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