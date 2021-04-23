В итоге, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая, сообщает ТАСС. Отметим, что с данным предложением к Президенту обратилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнувшая, что эти выходные смогли бы поднять населению настроение и дать возможность провести время на природе после долгих месяцев изоляции.
Путин согласился продлить майские выходные
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 14:46
Владимир Путин поддержал инициативу объявить промежуточные дни между майскими праздниками выходными.
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