ЗАМАНА - Путин согласился продлить майские выходные

Путин согласился продлить майские выходные

Автор
23 апреля, 2021. Пятница 14:46
Путин согласился продлить майские выходные

Владимир Путин поддержал инициативу объявить промежуточные дни между майскими праздниками выходными.

Путин согласился продлить майские выходные
Общество

В итоге, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая, сообщает ТАСС. Отметим, что с данным предложением к Президенту обратилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнувшая, что эти выходные смогли бы поднять населению настроение и дать возможность провести время на природе после долгих месяцев изоляции.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top