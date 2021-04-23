Путин согласился продлить майские выходные

В итоге, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая, сообщает ТАСС. Отметим, что с данным предложением к Президенту обратилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнувшая, что эти выходные смогли бы поднять населению настроение и дать возможность провести время на природе после долгих месяцев изоляции.