ЗАМАНА - Прямой эфир с Сергеем Меликовым пройдёт 28 апреля

Прямой эфир с Сергеем Меликовым пройдёт 28 апреля

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23 апреля, 2021. Пятница 14:34
Прямой эфир с Сергеем Меликовым пройдёт 28 апреля

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instagram сообщил, что прямой эфир, в рамках которого он ответит на волнующие жителей региона вопросы состоится в будущую среду, 28 апреля.

Прямой эфир с Сергеем Меликовым пройдёт 28 апреля
Общество

Глава отметил, что четверть из общего количества поступивших вопросов напрямую связана с инфраструктурой, проблемами с газом, светом и водой.  Также Сергей Меликов уточнил, что по итогам прямой линии будут проанализированы вопросы, волнующие граждан и даны соответствующие поручения.

 

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