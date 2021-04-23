Глава отметил, что четверть из общего количества поступивших вопросов напрямую связана с инфраструктурой, проблемами с газом, светом и водой. Также Сергей Меликов уточнил, что по итогам прямой линии будут проанализированы вопросы, волнующие граждан и даны соответствующие поручения.
Прямой эфир с Сергеем Меликовым пройдёт 28 апреля
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 14:34
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instagram сообщил, что прямой эфир, в рамках которого он ответит на волнующие жителей региона вопросы состоится в будущую среду, 28 апреля.
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