Прямой эфир с Сергеем Меликовым пройдёт 28 апреля

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instagram сообщил, что прямой эфир, в рамках которого он ответит на волнующие жителей региона вопросы состоится в будущую среду, 28 апреля.

Глава отметил, что четверть из общего количества поступивших вопросов напрямую связана с инфраструктурой, проблемами с газом, светом и водой. Также Сергей Меликов уточнил, что по итогам прямой линии будут проанализированы вопросы, волнующие граждан и даны соответствующие поручения.