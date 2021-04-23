ЗАМАНА - В Избербаше при строительстве детского сада будет сменен недобросовестный подрядчик

В Избербаше при строительстве детского сада будет сменен недобросовестный подрядчик

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23 апреля, 2021. Пятница 14:25
В Избербаше при строительстве детского сада будет сменен недобросовестный подрядчик

Абдулпатах Амирханов проинспектировалстроительную площадку детсада на 250 мест в городе Избербаш.

В Избербаше при строительстве детского сада будет сменен недобросовестный подрядчик
Общество

Дошкольное учебное заведение должно было быть введено в эксплуатацию еще в 2020 году, но строительство затянулось, так как компания-субподрядчик ООО "Строитель 3" не исполнила свои обязательств.

Месяц назад глава правительства уже посещал этот объект, тогда было установлено, что строительная готовность составляла порядка пятнадцати процентов. Было принято решение о смене субподрядной организации.

Новый субподрядчик будет определен в скорое время. Строительство планируется завершить в ноябре. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

 

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