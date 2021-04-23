Осман Булатов: "Президент выставил новый вектор для работы на местах!"

По моему мнению общественного помощника врио Главы Дагестана, не было ни одной важной для граждан темы, которую бы не затронул наш Президент.

"Для нас текст Послания – это наказ для дальнейшей работы.

Основные тезисы, которые были обозначены: развитие системы здравоохранения, образования и культуры.

Профессиональных сообществ – в первую очередь врачей, учителей, предпринимателей.

Главной темой, конечно, стала пандемия коронавируса и борьба с ней и её последствиями.

Далее Президент объявил о конкретных мерах в части поддержки семей с детьми. Владимир Владимирович отдельно обозначил необходимость помощи неполным семьям.

Владимир Владимирович объявил о новых мерах поддержки: выплатах неполным семьям, будущим матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стопроцентной оплате больничного по уходу за ребенком.

Эти шаги дают уверенность, что приоритетная задача обеспечить рост реальных доходов граждан к концу года будет выполнена.

Также были затронуты сферы охраны окружающей среды, рынок труда, создание условий для развития инфраструктуры в регионах, поддержка бизнеса и туризма.

Ещё хочу отметить слова об огромной помощи регионам; реструктуризация долгов и инфраструктурные кредиты порядка полутриллиона рублей!

Завершил Президент свою речь обращением к каждому из нас, независимо от политических взглядов, должности и статуса.

«Уверен, мы будем идти вместе и добьемся выполнения задач, которые мы поставили», сказал Владимир Владимирович в завершении.

Можно с уверенностью сказать, что это Послание призвано консолидировать общество, государство и бизнес", - прокомментировал речь главы государства Осман Булатов.