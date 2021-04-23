ЗАМАНА - Осман Булатов: "Президент выставил новый вектор для работы на местах!"

Осман Булатов: "Президент выставил новый вектор для работы на местах!"

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23 апреля, 2021. Пятница 13:16
Осман Булатов: &quot;Президент выставил новый вектор для работы на местах!&quot;

По моему мнению общественного помощника врио Главы Дагестана, не было ни одной важной для граждан темы, которую бы не затронул наш Президент.

Осман Булатов: "Президент выставил новый вектор для работы на местах!"
Общество

"Для нас текст Послания – это наказ для дальнейшей работы.

Основные тезисы, которые были обозначены: развитие системы здравоохранения, образования и культуры.
Профессиональных сообществ – в первую очередь врачей, учителей, предпринимателей.

Главной темой, конечно, стала пандемия коронавируса и борьба с ней и её последствиями.

Далее Президент объявил о конкретных мерах в части поддержки семей с детьми. Владимир Владимирович отдельно обозначил необходимость помощи неполным семьям.
Владимир Владимирович объявил о новых мерах поддержки: выплатах неполным семьям, будущим матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стопроцентной оплате больничного по уходу за ребенком.
Эти шаги дают уверенность, что приоритетная задача обеспечить рост реальных доходов граждан к концу года будет выполнена.

Также были затронуты сферы охраны окружающей среды, рынок труда, создание условий для развития инфраструктуры в регионах, поддержка бизнеса и туризма.

Ещё хочу отметить слова об огромной помощи регионам; реструктуризация долгов и инфраструктурные кредиты порядка полутриллиона рублей!

Завершил Президент свою речь обращением к каждому из нас, независимо от политических взглядов, должности и статуса.
«Уверен, мы будем идти вместе и добьемся выполнения задач, которые мы поставили», сказал Владимир Владимирович в завершении.

Можно с уверенностью сказать, что это Послание призвано консолидировать общество, государство и бизнес", - прокомментировал речь главы государства Осман Булатов.

 

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