"Для нас текст Послания – это наказ для дальнейшей работы.
Основные тезисы, которые были обозначены: развитие системы здравоохранения, образования и культуры.
Профессиональных сообществ – в первую очередь врачей, учителей, предпринимателей.
Главной темой, конечно, стала пандемия коронавируса и борьба с ней и её последствиями.
Далее Президент объявил о конкретных мерах в части поддержки семей с детьми. Владимир Владимирович отдельно обозначил необходимость помощи неполным семьям.
Владимир Владимирович объявил о новых мерах поддержки: выплатах неполным семьям, будущим матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стопроцентной оплате больничного по уходу за ребенком.
Эти шаги дают уверенность, что приоритетная задача обеспечить рост реальных доходов граждан к концу года будет выполнена.
Также были затронуты сферы охраны окружающей среды, рынок труда, создание условий для развития инфраструктуры в регионах, поддержка бизнеса и туризма.
Ещё хочу отметить слова об огромной помощи регионам; реструктуризация долгов и инфраструктурные кредиты порядка полутриллиона рублей!
Завершил Президент свою речь обращением к каждому из нас, независимо от политических взглядов, должности и статуса.
«Уверен, мы будем идти вместе и добьемся выполнения задач, которые мы поставили», сказал Владимир Владимирович в завершении.
Можно с уверенностью сказать, что это Послание призвано консолидировать общество, государство и бизнес", - прокомментировал речь главы государства Осман Булатов.