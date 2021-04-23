ЗАМАНА - В России утвердили расписание ЕГЭ

В России утвердили расписание ЕГЭ

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23 апреля, 2021. Пятница 11:09
В России утвердили расписание ЕГЭ

Согласно расписанию, утвержденному Минпросвещения совместно с Роспортребнадзором, экзамены школьники начнутся сдавать уже с 31 мая.

В России утвердили расписание ЕГЭ
Общество

Свои знания учащиеся будут демонстрировать вплоть до 17 июля.

Полное расписание всех предметов – на нашем сайте в разделе «Информация».

 

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