Напомним, что Дахаева под стражу заключили за злоупотребление должностными полномочиями.
Будучи начальником УФСИН по Дагестану чиновник использовал осужденных в своих личных целях. Они, как сообщает «АиФ Дагестан», работали у него на стройке.
Согласно решению Кировского районного суда Махачкалы, вести переговоры с использованием любых средств связи, интернета, а также получать и отправлять корреспонденцию, письма и телеграммы бывший начальник дагестанского УФСИН не сможет в течение двух месяцев.
Напомним, что Дахаева под стражу заключили за злоупотребление должностными полномочиями.
Будучи начальником УФСИН по Дагестану чиновник использовал осужденных в своих личных целях. Они, как сообщает «АиФ Дагестан», работали у него на стройке.
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