ЗАМАНА - Муслим Даххаев переведен из СИЗО под домашний арест

Муслим Даххаев переведен из СИЗО под домашний арест

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23 апреля, 2021. Пятница 10:32
Муслим Даххаев переведен из СИЗО под домашний арест

Согласно решению Кировского районного суда Махачкалы, вести переговоры с использованием любых средств связи, интернета, а также получать и отправлять корреспонденцию, письма и телеграммы бывший начальник дагестанского УФСИН не сможет в течение двух месяцев.

Муслим Даххаев переведен из СИЗО под домашний арест
Общество

Напомним, что Дахаева под стражу заключили за злоупотребление должностными полномочиями.

Будучи начальником УФСИН по Дагестану чиновник использовал осужденных в своих личных целях. Они, как сообщает «АиФ Дагестан», работали у него на стройке.

 

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