Глава Цунтинского района заключен под стражу

Под стражу руководитель муниципалитета Шамиль Магомедов заключен за взятку, сообщает следственный комитет.

Напомним, что глава района был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщают в ведомстве, Магомедов за 1 250 000 рублей предлагал местному предпринимателю свое общее покровительство.