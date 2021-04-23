ЗАМАНА - Глава Цунтинского района заключен под стражу

Глава Цунтинского района заключен под стражу

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23 апреля, 2021. Пятница 02:29
Глава Цунтинского района заключен под стражу

Под стражу руководитель муниципалитета Шамиль Магомедов заключен за взятку, сообщает следственный комитет.

Глава Цунтинского района заключен под стражу
Общество

Напомним, что глава района был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщают в ведомстве, Магомедов за 1 250 000 рублей предлагал местному предпринимателю свое общее покровительство.

 

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