Напомним, что глава района был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщают в ведомстве, Магомедов за 1 250 000 рублей предлагал местному предпринимателю свое общее покровительство.
Под стражу руководитель муниципалитета Шамиль Магомедов заключен за взятку, сообщает следственный комитет.
Напомним, что глава района был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщают в ведомстве, Магомедов за 1 250 000 рублей предлагал местному предпринимателю свое общее покровительство.
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