Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале

На встрече с журналистами также приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр информации и печати РД Умаросман Гаджиев, глава министерства экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, руководитель Министерства цифрового развития РД Сергей Снегирев и другие. Главу Кабинета министров Республики Дагестан ознакомили с техническим состоянием комплекса и условиями работы представителей СМИ.

В беседе с представителями СМИ, Абдулпатах Амирханов особо отметил высокую ответственность журналистов за оперативное и полноценное освещение принципиально важных событий, за доведение решений органов власти до людей и обеспечению обратной связи с населением. По результатам встречи даны распоряжения касающиеся материально-технической поддержки редакций республиканских СМИ, расположенных в газетно-журнальном комплексе.