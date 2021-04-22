ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале

Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале

Автор
22 апреля, 2021. Четверг 20:42
Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале

Абдулпатах Амирханов сегодня, 22 апреля с рабочим визитом посетил республиканский газетно-журнальный комплекс.

Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале
Общество

На встрече с журналистами также приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр информации и печати РД Умаросман Гаджиев, глава министерства экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, руководитель Министерства цифрового развития РД Сергей Снегирев и другие. Главу Кабинета министров Республики Дагестан  ознакомили с техническим состоянием комплекса и условиями работы представителей СМИ.

В беседе с представителями СМИ, Абдулпатах Амирханов особо отметил высокую ответственность журналистов за оперативное и полноценное освещение принципиально важных событий, за доведение решений органов власти до людей и обеспечению обратной связи с населением. По результатам встречи даны распоряжения касающиеся материально-технической поддержки редакций республиканских СМИ, расположенных в газетно-журнальном комплексе.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top