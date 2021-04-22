ЗАМАНА - Шамиль Магомедов: «Поддержка семей с детьми школьного возраста стала одним из важных тезисов Послания Президента России»

Шамиль Магомедов: «Поддержка семей с детьми школьного возраста стала одним из важных тезисов Послания Президента России»

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22 апреля, 2021. Четверг 19:57
Шамиль Магомедов: «Поддержка семей с детьми школьного возраста стала одним из важных тезисов Послания Президента России»

Начальник Управления образования и муниципальных услуг администрации МР «Кайтагский район» Шамиль Магомедов прокомментировал поручения Главу Российской Федерации Владимира Путина по поддержке семей с детьми школьного возраста.

Шамиль Магомедов: «Поддержка семей с детьми школьного возраста стала одним из важных тезисов Послания Президента России»
Общество

По его мнению, помощь от Президента в виде разовой выплаты в десять тысяч рублей станет хорошим подспорьем для родителей, собирающих в августе детей в школу. Руководитель Управления образования также отметил своевременность поддержки от государства родителям, которые планируют организовать детям отдых в оздоровительных лагерях. "Как подчеркнул Президент, детский отдых должен стать очень доступным и полезным. Чтобы любой ребенок мог поправить свое здоровье в детском лагере. Президент предложил возвращать пятьдесят процентов от общей суммы цены путевки в качестве государственной поддержки. Думаю, что это значительно увеличит возможности родителей оправить ребенка на отдых, тем более в Дагестане, где в семьях зачастую больше двух детей",- заключил Шамиль Магомедов.

 

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