ЗАМАНА - 600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»

600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»

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23 апреля, 2021. Пятница 00:33
600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»

Дагестанцы направили более 600 заявок для участие в 4-ом конкурсе руководителей «Лидеры России» и заняла второе место по активности среди всех республик Северного Кавказа.

600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»
Общество

Уточним, что до конца приема заявок осталось пять дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля в 23.59. Подробнее по ссылке

 

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