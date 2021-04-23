Уточним, что до конца приема заявок осталось пять дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля в 23.59. Подробнее по ссылке
600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 00:33
Дагестанцы направили более 600 заявок для участие в 4-ом конкурсе руководителей «Лидеры России» и заняла второе место по активности среди всех республик Северного Кавказа.
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