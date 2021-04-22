В Махачкале появится сквер имени генерал-майора Омара Муртузалиева

Об этом стало известно из решения городского Собрания депутатов города Махачкалы. Как сообщает издание "Голос степи", в целях увековечения памяти видного государственного и общественного деятеля, сквер воинов- интернационалистов расположенный по проспекту Имама Шамиля, будет переименован в Сквер воинов- интернационалистов имени генерала Муртузалиева».