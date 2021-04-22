ЗАМАНА - В Махачкале появится сквер имени генерал-майора Омара Муртузалиева

В Махачкале появится сквер имени генерал-майора Омара Муртузалиева

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22 апреля, 2021. Четверг 16:08
В Махачкале появится сквер имени генерал-майора Омара Муртузалиева

Об этом стало известно из решения городского Собрания депутатов города Махачкалы. Как сообщает издание "Голос степи", в целях увековечения памяти видного государственного и общественного деятеля, сквер воинов- интернационалистов расположенный по проспекту Имама Шамиля, будет переименован в Сквер воинов- интернационалистов имени генерала Муртузалиева».

В Махачкале появится сквер имени генерал-майора Омара Муртузалиева
Общество

Омар Муртазалиевич являлся председателем Комитета по делам ветеранов войн Дагестана, принимал активное участие в издании «Книги Памяти» и книги «Солдаты Отечества». Большое внимание генерал-майор уделял телевизионному отряду краеведов-следопытов (ТОКС), являлся его командиром более 20 лет.

 

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