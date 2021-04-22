Омар Муртазалиевич являлся председателем Комитета по делам ветеранов войн Дагестана, принимал активное участие в издании «Книги Памяти» и книги «Солдаты Отечества». Большое внимание генерал-майор уделял телевизионному отряду краеведов-следопытов (ТОКС), являлся его командиром более 20 лет.
В Махачкале появится сквер имени генерал-майора Омара Муртузалиева
- Автор Хадижат
- 22 апреля, 2021. Четверг 16:08
Об этом стало известно из решения городского Собрания депутатов города Махачкалы. Как сообщает издание "Голос степи", в целях увековечения памяти видного государственного и общественного деятеля, сквер воинов- интернационалистов расположенный по проспекту Имама Шамиля, будет переименован в Сквер воинов- интернационалистов имени генерала Муртузалиева».
Последнее от Хадижат
- 600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»
- Всероссийская акция «Библионочь-2021» пройдет в Дагестане 24 апреля
- Сергей Меликов принял участие в оглашении Послания Президента России Федеральному Собранию
- Сергей Меликов принял участие в оглашении Послания Президента России Федеральному Собранию
- Тепличные хозяйства Карабудахкентского района получат поддержку Правительства Дагестана