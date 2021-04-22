В рамках мероприятия под названием «Протяни руку помощи» 25 семьям из 15 сел районов муниципалитета была оказана помощь в виде продуктовых наборов и одежды для детей.
Благотворительную акцию провели в Дербентском районе
- Автор Арслан
- 22 апреля, 2021. Четверг 13:38
Идея акции заключалась в том, чтобы оказать поддержку малоимущим семьям Дербентского района, что, в принципе, и сделали представители местного отделения «Единой России» совместно с Женским советом района.
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