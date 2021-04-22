Мавсум Рагимов прокомментировал послание Владимира Путина

В сообщении говорится о том, что руководитель выразил удовлетворенность тем, что федеральный центр окажет регионам поддержку.

«На мой взгляд, мощнейший инструментарий, потенциал для развития регионов – это так называемые инфраструктурные и бюджетные кредиты, которые нам позволят реализовать массу проектов, направленных на создание комфортных условий проживания людей, изменение качества их жизни, что, в конечном счёте, создаст возможности и для развития бизнеса», - резюмировал Рагимов.

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