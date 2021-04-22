ЗАМАНА - Ильман Алипулатов: «Это новый стиль работы руководителя Дагестана»

Ильман Алипулатов: «Это новый стиль работы руководителя Дагестана»

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22 апреля, 2021. Четверг 12:20
Ильман Алипулатов: «Это новый стиль работы руководителя Дагестана»

О том, что демонстрация открытости – новый стиль работы руководителя Дагестана, сопредседатель Общероссийского Народного Фронта в РД Ильман Алипулатов сообщил корреспонденту «Лезги газет».

Ильман Алипулатов: «Это новый стиль работы руководителя Дагестана»
Общество

Комментируя визит Врио Главы РД Сергея Меликова в Южный Дагестан, Алипулатов подчеркнул, что Меликов не только слышит то, что ему говорят чиновники, но и при встрече с рядовыми людьми, руководителями муниципальных образований имеет возможность познакомиться с ситуацией непосредственно на месте.

Сопредседатель Общероссийского Народного Фронта уверен, что такие поездки станут традиционными, ведь в скором времени, по его словам, Меликов намерен посетить и горные районы республики, побывать на севере.

 

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