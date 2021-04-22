В Махачкале демонтировали незаконный фундамент в парке

Незаконное строительство в виде фундамента, залитого, как выяснилось, без каких-либо разрешительных документов, выявили в парке 50-летия Октября.

Напомним, что ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев выступил с обращением к предпринимателям, наглым образом захватывающим территории. Так, например, градоначальник отметил, что прежде чем захватить часть тротуара, хозяевам в первую очередь необходимо помнить о нормах культуры и религии.