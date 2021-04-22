Дагестанцы могут принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн"

Открыта подача заявок на участие в мероприятии "Бессмертный полк онлайн», которое состоится в каждом субъекте Российской Федерации.

Жители республики могут подать заявку на участие в интернет-ресурсе 2021.polkrf.ru. Стоит отметить, что в прошедшем году общероссийская акция "Бессмертный полк" в первый раз всецело прошла в удаленном формате в связи с сильной эпидемией коронавирусной инфекции.