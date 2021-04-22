ЗАМАНА - Дагестанцы могут принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн"

Дагестанцы могут принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн"

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22 апреля, 2021. Четверг 00:52
Дагестанцы могут принять участие в шествии &quot;Бессмертного полка онлайн&quot;

Открыта подача заявок на участие в мероприятии "Бессмертный полк онлайн», которое состоится в каждом субъекте Российской Федерации.

Жители республики могут подать заявку на участие в интернет-ресурсе 2021.polkrf.ru. Стоит отметить, что в прошедшем году общероссийская акция "Бессмертный полк" в первый раз всецело прошла в удаленном формате в связи с сильной эпидемией коронавирусной инфекции. 

Дагестанцы могут принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн"
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