Дагестанцы могут принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн"
- Автор Хадижат
- 22 апреля, 2021. Четверг 00:52
Открыта подача заявок на участие в мероприятии "Бессмертный полк онлайн», которое состоится в каждом субъекте Российской Федерации.
Жители республики могут подать заявку на участие в интернет-ресурсе 2021.polkrf.ru. Стоит отметить, что в прошедшем году общероссийская акция "Бессмертный полк" в первый раз всецело прошла в удаленном формате в связи с сильной эпидемией коронавирусной инфекции.
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