«Конкурентоспособность государственной системы высшего образования на мировой арене будет зависеть от того, как правительство справится с задачей разработки прозрачных устройств поддержки региональных высших учебных заведений. С этой целью Президент России Владимир Путин в собственном Послании Федеральному собранию озвучил о выделение 45 тысяч бюджетных мест в российских университетах. Особо радостно, что семьдесят процентов мест отдаются региональным университетам. Это гласит о внимании к вопросам поддержки местных высших учебных заведений", подчеркнул Муртузалиев.
Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 16:32
Профессор Муртузали Муртузалиев прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию.
Последнее от Хадижат
- Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
- Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента
- Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район
- Заур Гапизов: "Экологическая повестка в современных реалиях является главной для нашего государства"
- Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район