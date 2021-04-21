ЗАМАНА - Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень

Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень

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21 апреля, 2021. Среда 16:32
Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень

Профессор Муртузали Муртузалиев прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию.

Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень
Общество

«Конкурентоспособность государственной системы высшего образования на мировой арене будет зависеть от того, как правительство справится с задачей разработки прозрачных устройств поддержки региональных высших учебных заведений. С этой целью Президент России Владимир Путин в собственном Послании Федеральному собранию озвучил о выделение 45 тысяч бюджетных мест в российских университетах. Особо радостно, что семьдесят процентов мест отдаются региональным университетам. Это гласит о внимании к вопросам поддержки местных высших учебных заведений", подчеркнул Муртузалиев.

 

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