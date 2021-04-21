Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень

«Конкурентоспособность государственной системы высшего образования на мировой арене будет зависеть от того, как правительство справится с задачей разработки прозрачных устройств поддержки региональных высших учебных заведений. С этой целью Президент России Владимир Путин в собственном Послании Федеральному собранию озвучил о выделение 45 тысяч бюджетных мест в российских университетах. Особо радостно, что семьдесят процентов мест отдаются региональным университетам. Это гласит о внимании к вопросам поддержки местных высших учебных заведений", подчеркнул Муртузалиев.